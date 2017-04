Boa Vista SCPC: comércio cresce 2,5% em março ante fevereiro

O movimento do comércio brasileiro cresceu 2,5% em março ante fevereiro, em cálculo com ajuste sazonal, mas caiu 2,9% em relação a março do ano passado, mostra indicador da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), elaborado a partir da quantidade de consultas a sua base de dados, por empresas do setor varejista.

No acumulado em 12 meses, o movimento tem queda de 3,5%. A Boa Vista SCPC, no entanto, ressalta que desde novembro de 2016 o desempenho acumulado em 12 meses tem gradualmente se recuperado.

"Com a perspectiva de melhoria do cenário econômico, como a diminuição de preços e juros, o aumento do consumo das famílias e dos investimentos, mantém-se a expectativa de que o varejo atinja um patamar positivo até o término do 1º semestre de 2017", afirma a instituição em nota.

Veja Também

Comentários