Boa Vista SCPC capta aumento de 5,1% na demanda por crédito em novembro

Com a melhora da percepção da atividade econômica, o consumidor se animou e demandou mais crédito das instituições financeiras em novembro, elevando em 5,1% o Indicador de Demanda de por Crédito em relação a outubro, descontados os efeitos sazonais, apurado pela Boa Vista SCPC.

Na avaliação comparativa de novembro deste ano com o mesmo mês do ano passado, a instituição reportou aumento de 3,9% na demanda por crédito. Já no acumulado de 12 meses até novembro houve retração de 1,4%.

"Considerando os segmentos que compõem o indicador, na avaliação em 12 meses ainda é possível observar nas instituições financeiras uma retração de 4,6%, enquanto para o segmento não-financeiro foi registrado aumento de 1%", afirmam os técnicos da Boa Vista SCPC.