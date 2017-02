Boa Vista: número de consumidores que deixou inadimplência cresce 3% em janeiro

O número de consumidores que deixou a lista de inadimplentes da Boa Vista SCPC cresceu 3,0% em janeiro na comparação com o mês anterior, descontados os efeitos sazonais. Em relação a igual mês de 2016, houve avanço de 4,2%. Em 12 meses até janeiro, houve alta de 2,7%.

Por região, Sudeste apresentou alta de 5,2% no dado em 12 meses e Nordeste, de 2,4%. Já as regiões Sul, Centro-Oeste e Norte registraram, respectivamente, quedas de 2,9%, 0,2% e 0,1%.

Apesar das divergências regionais, a Boa Vista SCPC considerou que a média brasileira de recuperação do crédito teve uma ligeira melhora nos valores acumulados em 12 meses. Além disso, avaliou que o quadro da inadimplência permanece inalterado no País, com um fluxo "relativamente baixo" de registro de consumidores inadimplentes.

O indicador de recuperação de crédito da Boa Vista SCPC é elaborado a partir da quantidade de exclusões dos registros de dívidas vencidas e não pagas informados anteriormente à instituição pelas empresas credoras.

