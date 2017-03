Boa Vista: movimento do comércio cai 6,2% em fevereiro ante igual mês de 2016

O movimento do comércio varejista em fevereiro foi 1,0% inferior ao verificado no mês anterior, na análise com ajuste sazonal, apontou pesquisa realizada pela Boa Vista SCPC. Na comparação com fevereiro do ano passado, o recuo foi de 6,2%. A variação no acumulado de 12 meses até fevereiro, por sua vez, registrou queda de 3,8% ante os 12 meses antecedentes (março de 2015 a fevereiro de 2016).

A Boa Vista ponderou, em nota, que a perspectiva para o cenário econômico é de melhora, o que deverá favorecer a atividade comercial. "Com a diminuição de preços e juros, aumento do consumo das famílias e investimentos, entre outros, mantém-se a expectativa de que o varejo atinja um patamar positivo até o término do primeiro semestre de 2017."

Entre setores, a maior queda em fevereiro ante janeiro foi verificada no grupo de Móveis e Eletrodomésticos, com queda de 4,9%, descontados os efeitos sazonais. Na variação acumulada em 12 meses, o recuo foi de 3,7%. Já a categoria de Tecidos, vestiário e calçados subiu 1,1% na margem, mas recuou 10,1% no acumulado de 12 meses. O setor de Supermercados, alimentos e bebidas avançou 0,5% no mês passado ante o anterior, porém recuou 2,8% em 12 meses. O segmento de Combustíveis e lubrificantes, por sua vez, apresentou alta na margem de 0,3% e queda de 5,1% em 12 meses.

O indicador de movimento do comércio é elaborado a partir da quantidade de consultas à base de dados da Boa Vista SCPC, por empresas do setor varejista. As séries têm como ano base a média de 2011 = 100, e passam por ajuste sazonal para avaliação da variação mensal.

