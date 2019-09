Boa Vista: inadimplência do consumidor em São Paulo recua 0,1% em agosto

A inadimplência do consumidor na capital paulista recuou 0,1% em agosto ante julho, de acordo com dados da Boa Vista que desconsideram os efeitos sazonais. Na comparação com o mesmo período do ano passado, no entanto, houve alta de 1,9%. Já no acumulado do ano, o indicador registra queda de 0,3% na capital paulista.

No Estado de São Paulo, o registro de inadimplentes também recuou 0,1% em relação a agosto ante julho e teve queda de 3,4% comparado com agosto de 2018. No acumulado do ano, a inadimplência registrou recuo de 3,5%.

A Boa Vista constatou que a recuperação de crédito do consumidor na cidade de São Paulo caiu 1,8% em agosto ante julho. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a recuperação registrou queda de 1,9%, enquanto no acumulado do ano, diminuiu 3,3%.

No Estado de SP, a recuperação de crédito na comparação entre agosto e julho deste ano aponta queda de 1,1%. O indicador registrou queda de 6,4% em relação a agosto de 2018. No acumulado do ano, houve queda de 6,1%.

Comparação com Brasil

A pesquisa da empresa de informações de crédito também traz dados de inadimplência no Brasil. Em agosto ante julho, o País teve alta de 0,1% no número de inadimplentes. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, houve redução de 3,2%, enquanto no acumulado do ano foi registrada queda de 2,7%.

Quanto ao indicador de recuperação de crédito no Brasil, houve redução de 0,1% em agosto em relação a julho. Ante o mesmo período de 2018, a recuperação de crédito cedeu 3,4%. No acumulado do ano, o recuo foi de 3,7%.

O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista pelas empresas credoras.