77% dos que solicitaram auxílio emergencial receberam o benefício

Quase oito em cada dez pessoas (77%) que solicitaram o auxílio emergencial tiveram acesso ao benefício, de acordo com estudo da Boa Vista. A pesquisa ouviu 1.300 pessoas de todas as regiões do Brasil e classes sociais em junho e tem margem de erro de três pontos porcentuais para cima ou para baixo. O intervalo de confiança é de 95%.

De acordo com o levantamento, 56% da população julga ter direito ao auxílio e 75% dos que acreditam que podem receber o benefício se inscreveram no programa. Entre os que solicitaram o acesso, 31% disseram que mais de uma pessoa da casa tem direito ao benefício.

De acordo com a pesquisa, 92% dos beneficiários do auxílio emergencial são favoráveis à extensão do programa e já contam com as novas parcelas do benefício. Dos que se inscreveram, mas ainda não receberam nenhuma parcela do auxílio (23%), 76% ainda têm esperança de ganhar os recursos. Entre as razões pelas quais o dinheiro não foi recebido, as mais citadas foram análise do pedido pendente (33%), cadastro desatualizado (18%) e problemas com o aplicativo ou internet (14%). Também foram citados perfil sem direito (12%) e cartão com problemas (11%) - além de possibilidade de sacar apenas a primeira parcela (12%).

Percepção financeira

De acordo com a pesquisa, 60% das pessoas se consideram muito ou mais ou menos endividadas e 40%, pouco endividadas. Nove em cada dez (90%) acreditam que a vida financeira está pior em 2020 do que no ano passado. Do total, 68% acreditam que sua situação financeira voltará ao normal em um período de um ano e 32%, que a melhora levará mais tempo.