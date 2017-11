BNP Paribas vence licitação para emprestar R$ 2,9 bi ao Estado do Rio

O banco BNP Paribas foi declarado nesta quarta-feira, 1, o vencedor da licitação do Estado do Rio para selecionar a instituição financeira que fará um empréstimo de R$ 2,9 bilhões, medida prevista no plano de recuperação fiscal firmado com o governo federal. O BNP Paribas foi o único a fazer proposta e ofereceu juros de 145,7626% do CDI (taxa de juros interbancária).

Como não houve mais propostas, o pregão presencial iniciado às 17h30 no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, não teve lances em viva voz. Técnicos do governo fluminense declararam o BNP Paribas vencedor após analisar a documentação do banco e confirmar a habilitação do proponente.

O empréstimo de R$ 2,9 bilhões é lastreado na privatização da Cedae, uma das medidas do plano de recuperação fiscal firmado com a União. O governo fluminense vem afirmando que o novo financiamento é fundamental para colocar salários dos servidores em dia. Até hoje, alguns funcionários do Estado ainda não receberam o salário de agosto. Além disso, a maioria ainda não recebeu o 13º salário de 2016.