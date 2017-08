BNDESPar lucra R$ 9 mi no trimestre

A BNDESPar, empresa de participações societárias do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), registrou lucro líquido de R$ 9 milhões no segundo trimestre, revertendo o prejuízo de R$ 1,2 bilhão de igual período de 2016. O cenário mais positivo na Bolsa, na comparação deste ano com o ano passado, ajudou os investimentos do BNDES em ações e títulos. A BNDESPar informou ainda que adiou para o segundo semestre um teste de "impairment" - usado normalmente para calcular perdas - em seus investimentos no frigorífico JBS.

Se o mercado de ações no segundo trimestre de 2017 estava melhor do que em 2016, houve uma piora na comparação com o início do ano - no primeiro trimestre, o lucro líquido da BNDESPar ficou em R$ 1,2 bilhão. Além disso, o valor total da carteira de ações da BNDESPar caiu 7,8% entre 31 de março e 30 de junho, de R$ 63,6 bilhões para R$ 58,6 bilhões. O relatório foi divulgado na noite de sexta-feira. Os dados consolidados do BNDES poderão ser divulgados hoje. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

