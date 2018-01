BNDES reitera que trabalha para devolver R$ 130 bi ao Tesouro

Ainda não gostaria, hoje, de dizer exatamente um valor, porque ele está sendo fechado", disse Costa, completando que o valor a ser liberado neste ano "vai na direção" de R$ 100 bilhões - Foto: Estadão

O diretor de Planejamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Da Costa, reiterou nesta quinta-feira, 11, a posição do diretor financeiro da instituição de fomento, Carlos Thadeu de Freitas, de que o banco está trabalhando para devolver R$ 130 bilhões este ano ao Tesouro Nacional.

"Queria reiterar a posição que já foi dita pelo diretor financeiro. Estamos trabalhando para chegar nos R$ 130 bilhões de devolução", afirmou Costa, durante a apresentação de mudanças nas políticas operacionais do banco.

Na segunda-feira, Freitas disse ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o BNDES se preparou para retirar R$ 130 bilhões do caixa neste ano, mas o valor deve contemplar devoluções ao Tesouro Nacional, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e ao Fundo do PIS/Pasep (valores anteriores a 1988, ainda depositados no banco).

Segundo Costa, ainda não há uma data para as devoluções, mas é possível que o BNDES estabeleça um cronograma para devolver os recursos, em vez de passá-los ao Tesouro de uma vez.

Ainda conforme Costa, a devolução é compatível com as projeções de desembolsos para 2018, que ainda estão sendo calculadas. "Esperamos um aumento substancial (nos desembolsos). Ainda não gostaria, hoje, de dizer exatamente um valor, porque ele está sendo fechado", disse Costa, completando que o valor a ser liberado neste ano "vai na direção" de R$ 100 bilhões.