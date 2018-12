BNDES reafirma meta de vender R$ 12 bi da carteira de ações em 2018

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, reafirmou nesta quinta-feira, 6, a meta de vender cerca de R$ 12 bilhões em participações acionárias detidas pela BNDESPar. A empresa de participações do banco de fomento é um dos maiores investidores institucionais do País.

Segundo Oliveira, até outubro, a BNDESPar vendeu R$ 8 bilhões. O destaque foram as vendas de ações da Petrobras, concentrados no primeiro semestre, como já mostraram as demonstrações financeiras do banco. Houve mais vendas em novembro, mas Oliveira não quis detalhar valores.

"Até outubro, a gente tinha feito R$ 8 bilhões", afirmou Oliveira a jornalistas, após participar de evento, no Rio. Questionado se o valor atual já era superior a esse, o executivo disse: "Já", sem citar números.