BNDES quer ver oferta de crédito no patamar histórico de R$ 100 bi, diz Rabello

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, afirmou que o objetivo do banco é voltar a aproximar o volume de recursos destinados à oferta de crédito a um patamar histórico de R$ 100 bilhões anuais. Rabello destacou que o previsto para o ano de 2017 é da ordem de R$ 67 bilhões e afirmou que há a intenção de que esse montante aumente pela frente, mas não especificou o período para que isso ocorra.

Durante seminário sobre financiamento a micro, pequenas e médias empresas na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) na capital paulista, Rabello considerou que o conjunto do crédito ainda está em processo de queda, refletindo uma piora na atividade econômica. Apesar disso, avaliou que já é possível ver "os primeiros sinais de alento para a retomada da produção industrial".

O presidente do BNDES afirmou que há disposição para elevar o crédito a micro, pequenas e médias empresas. "Queríamos muito que ocorresse nos próximos doze meses aumento substancial nas operações de crédito do banco", declarou, acrescentando que essa fatia tem crescido. De acordo com Rabello, as micro, pequenas e médias empresas representavam 31% do crédito no banco no primeiro semestre de 2016 e passaram a representar 40% nos primeiros seis meses deste ano.

Entre janeiro e junho, o conjunto de crédito disponibilizado pelo BNDES somou R$ 33,5 bilhões, segundo o presidente do banco de fomento. Rabello afirmou que o crescimento do crédito de volta aos patamares históricos de R$ 100 bilhões anuais deve ocorrer com a oferta a micro pequenas e médias empresas. O presidente do BNDES considerou que esse é um "universo abandonado" de empresas na economia brasileira.

