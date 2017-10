BNDES quer carteira do FGTS de projetos de infraestrutura

Como alternativa para socorrer a Caixa, o BNDES pode passar a administrar a carteira de projetos de infraestrutura do banco financiada com recursos do FGTS, cujo valor está hoje entre R$ 70 bilhões e R$ 80 bilhões, segundo apurou o Estadão/Broadcast. Esse desenho teria a vantagem de fornecer uma fonte de financiamentos mais barata, justamente no momento em que o BNDES precisa devolver recursos que foram emprestados no passado pelo Tesouro Nacional.

A alternativa ainda está em análise, mas é considerada mais viável do que uma simples compra de carteira de ativos da Caixa pelo BNDES. Se for adotada, o banco de fomento também passaria a receber uma parcela de recursos do FGTS anualmente, o que daria fôlego para novos empréstimos.

O BNDES vê dificuldades para comprar parte da carteira da Caixa e acredita ser mais viável uma "transferência de finalidades" da Caixa para o banco de fomento nos financiamentos para infraestrutura. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.