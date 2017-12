BNDES prorroga empréstimo ponte para a BH Airport

O novo prazo para pagamento do empréstimo é 15 de novembro de 2018, 10 meses após o prazo de vencimento anterior (15 de janeiro) - Divulgação

Atendendo ao pedido da BH Airport, a diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou a prorrogação do pagamento do empréstimo ponte de R$ 405 milhões concedido à concessionária do Aeroporto Internacional de Confins (MG).

O novo prazo para pagamento do empréstimo é 15 de novembro de 2018, 10 meses após o prazo de vencimento anterior (15 de janeiro).

Esse adiamento vem para dar fôlego à concessionária de Confins. A BH Airport pretendia quitar o empréstimo ponte com o financiamento de longo prazo concedido pelo BNDES, mas o banco de fomento decidiu reavaliar a liberação por causa da reabertura do aeroporto de Pampulha para novos voos comerciais.

"A previsão da demanda é um dos fatores essenciais na avaliação do BNDES para a concessão de empréstimos de longo prazo a projetos aeroportuários, pois é um indicador que impacta a capacidade futura de pagamento do tomador de crédito", diz o banco de fomento, em nota.