BNDES pode enviar nesta terça cheque de R$ 30 bi ao Tesouro, diz Rabello

De acordo com o banco, somado estes valores às devoluções programadas para este ano, as devoluções do BNDES ao Tesouro somarão R$ 310 bilhões - Foto: Estadão

Pode ser que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) envie ainda nesta terça-feira, 6, o cheque de R$ 30 bilhões ao Tesouro Nacional, disse no período da tarde o presidente do banco de fomento, Paulo Rabello de Castro. Ele fez a afirmação enquanto divulgava ajustes nas politicas operacionais do BNDES.

"Acredito que ainda hoje o Carlos Thadeu de Freitas - diretor da área financeira do BNDES possa enviar o cheque de R$ 30 bilhões ao Tesouro", disse o dirigente. O BNDES estabeleceu o prazo de até 2 de abril para devolver a cifra ao Tesouro Nacional. O valor refere-se a mais uma devolução antecipada de recursos recebidos do Tesouro para aplicar em projetos de desenvolvimento no governo petista.

Se o dinheiro for mesmo devolvido nesta terça, ainda restarão R$ 100 bilhões. A primeira devolução feita ao Tesouro também foi de R$ 30 bilhões, no ano de 2015. No ano seguinte foram devolvidos mais R$ 100 bilhões e no ano passado, R$ 50 bilhões.

De acordo com o banco, somado estes valores às devoluções programadas para este ano, as devoluções do BNDES ao Tesouro somarão R$ 310 bilhões.