BNDES instaura comissão de apuração interna para avaliar operações com a JBS

A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Silvia Bastos Marques, constituiu nesta terça-feira, 16, uma comissão de apuração interna para avaliar todos os fatos relacionados às operações realizadas pelo sistema BNDES com a JBS, dona das marcas Friboi e Seara.

Segundo o BNDES, a decisão ocorreu "tendo em vista o inquérito em andamento na Polícia Federal e o interesse da diretoria e dos empregados do banco na apuração dos atos e fatos relacionados a essas operações".

Na última sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar suspeitas de fraude e corrupção em investimentos feitos pelo BNDES na JBS. No mesmo dia, os funcionários do BNDES ameaçaram cruzar os braços caso a presidente do banco não saísse publicamente, e de forma contundente, em sua defesa.

No fim da tarde da própria sexta-feira, durante teleconferência com a imprensa que tratou do resultado financeiro do banco no primeiro trimestre, Maria Silvia fez breve declaração sobre o assunto. "Temos confiança na probidade e capacidade técnica dos empregados", afirmou.

As investigações se referem a financiamentos de R$ 8,1 bilhões concedidos pelo banco à JBS para aquisição de empresas no exterior.

Hoje, representantes da AFBNDES, associação de funcionários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e da secional Rio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RJ) divulgaram uma nota de repúdio às conduções coercitivas feitas pela PF e pelo Ministério Público Federal (MPF) na Operação Bullish.

Veja Também

Comentários