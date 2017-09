BNDES indicará 2 novos conselheiros para a JBS ainda nesta segunda, diz Rabello

Em meio à disputa societária com o frigorífico JBS, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) indicará ainda na tarde desta segunda-feira, 18, dois nomes para as vagas a que tem direito no conselho de administração da companhia, informou o presidente da instituição de fomento, Paulo Rabello de Castro.

Um dos indicados será Cledorvino Belini, ex-presidente da Fiat e da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Em entrevista ao Estadão/Broadcast, Rabello evitou informar o nome da outra indicação, pois ainda precisa passar por aprovação na diretoria do BNDES.

As duas vagas do BNDES no conselho da JBS estão abertas. O executivo Maurício Luchetti deixou o cargo por iniciativa própria. Já a advogada Claudia de Azeredo Santos participou da reunião no último sábado, 16, quando o fundador da empresa, José Batista Sobrinho, foi escolhido para terminar o mandato de CEO no lugar de Wesley Batista, preso semana passada, mas já havia pedido sua renúncia. Segundo Rabello, a participação de Claudia na reunião deu legalidade à decisão.

Maurício Luchetti e Claudia de Azeredo Santos foram escolhidos pela antecessora de Rabello no BNDES, Maria Silvia Bastos. Na última sexta-feira, 15, o Estadão/Broadcast revelou que o BNDES pretendia indicar membros com perfil "menos técnico" e "mais político" para representar o banco no conselho da JBS.

