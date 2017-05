BNDES: Finame acumula r$ 6,7 bi em aprovações entre janeiro e abril

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que a Finame, linha de financiamento de bens de capital, acumulou R$ 6,7 bilhões em aprovações entre janeiro e abril, alta de 38% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas em abril, a Finame aprovou R$ 2,1 bilhões em crédito, 50% a mais do que no mesmo mês de 2016.

"O desempenho operacional do BNDES nos quatro primeiros meses confirma sinais de recuperação da economia com aumento das aprovações de crédito para o setor industrial e para a aquisição de máquinas e equipamentos", declarou o BNDES, em comunicado.

Sem considerar máquinas agrícolas, ônibus e caminhões, as aprovações de crédito para demais bens de capital saltaram 159% nos quatro primeiros meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando quase R$ 2,3 bilhões.

Entre os setores demandantes, a Indústria de Transformação somou R$ 1,4 bilhão em empréstimos da Finame aprovados entre janeiro e abril, alta de 197% ante os R$ 468,8 milhões registrados nos primeiros quatro meses do ano passado.

Também houve alta de 31% para projetos de Infraestrutura, Comércio e Serviços, totalizando R$ 2,7 bilhões. A Agricultura teve R$ 2,6 bilhões aprovados na Finame, 12% a mais do que no primeiro quadrimestre do ano passado, a maior parte para a aquisição de máquinas agrícolas. Na direção oposta, a Indústria Extrativa teve queda de 49%, com R$ 12,2 milhões em aprovações.

