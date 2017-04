BNDES está terminando revisão de processo para agilizar concessão de crédito

A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos, afirmou que o banco está terminando um trabalho de revisão no processo de concessão de crédito na tentativa de agilizá-lo. "Terminamos com o empréstimo ponte e estamos terminando a revisão do processo para dar mais agilidade na concessão de crédito", resumiu ela, sem dar mais detalhes, durante palestra no Brazil Investment Forum, promovido pelo Bradesco BBI.

Maria Silvia disse ainda que o BNDES fez uma série de mudanças para melhorar o acesso das pequenas e médias empresas como, por exemplo, passar a aceitar recebíveis como garantia.

Sobre o ambiente no País, a presidente do BNDES afirmou que já há sinais de retomada e que o cenário está "bem melhor" no início deste ano. Comemorou algumas conquistas do governo Michel Temer, como, por exemplo, a aprovação da Lei da Terceirização que, segundo ela, é "muito importante" para a produtividade do País que "andou para trás".

