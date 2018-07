BNDES escolhe Domo Invest como gestora de fundo para startups

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) escolheu a Domo Invest como gestora do fundo de investimentos em empresas nascentes que está constituindo. O Fundo de Coinvestimento Anjo da BNDESPar, empresas de participações do banco de fomento, terá R$ 100 milhões e um prazo de dez anos de duração.

A Domo Invest foi selecionada em processo do qual participaram 14 concorrentes, informou o BNDES em nota divulgada nesta quarta-feira, 18.

O foco dos investimentos do fundo são startups com faturamento anual inferior a R$ 1 milhão, de diversos setores. Segundo a nota do BNDES, o investimento inicial será de R$ 500 mil por empresa.

Como o fundo será "multiestágio", as empresas nascentes com bom desempenho poderão receber mais rodadas de capitalização. Esses investimentos adicionais poderão atingir até R$ 5 milhões por empresa.