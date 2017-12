BNDES entrega a presidente da Oi requerimento com propostas de ajustes no plano

O representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na assembleia de credores da Oi, Marcelo Rangel, acaba de entregar ao presidente da operadora, Eurico Teles, um documento com propostas de ajustes no plano de recuperação atual da companhia. Conforme indicação do representante, os ajustes são condicionantes para o banco público aprovar a reestruturação da operadora.

"De fato, a gente alcançou melhorias sensíveis até o ponto em que chegamos hoje. São melhorias expressivas, cada vez mais próximas de uma solução", afirmou Rangel na assembleia, durante a fase de manifestação dos credores.

Apesar dos avanços, ele citou que o alto colegiado do BNDES fez ressalvas sobre a necessidade de ajustes adicionais. "Ainda há arestas a serem evoluídas pelas partes. Trago requerimento que consolida pontos e arestas pendentes para que BNDES possa aprovar", complementou, sem detalhar quais as mudanças pretendidas no plano.

O banco estatal tem R$ 3,3 bilhões a receber da Oi e é o único credor da categoria de dívidas com garantia real. Isso significa que o seu apoio é uma peça chave para garantir a aprovação do plano geral de credores.

A aprovação do plano nesta primeira assembleia requer a maioria dos presentes nas classes 1 e 4 (trabalhistas e fornecedores) e a maioria dupla - considerando número de presentes e valor do crédito - nas categorias 2 e 3 (credores com garantia real e quirografários).