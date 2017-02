BNDES divulga consórcios habilitados para licitações de saneamento

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta segunda-feira, 6, no Diário Oficial da União (DOU) uma lista com 20 consórcios de empresas que foram habilitados a participar das licitações relativas à concessão das companhias estaduais de saneamento de Pernambuco (Compesa), Pará (Cosanpa), Maranhão (Caema), Amapá (Caesa), Sergipe (Deso) e Alagoas (Casal). Do total de grupos que pleiteavam a pré-qualificação, quatro não passaram no processo e um deu entrada no pedido fora do prazo.

Na publicação, o BNDES avisa que está aberto o prazo para a interposição de recursos e "esclarece que o procedimento de pré-qualificação continua aberto e que os fornecedores que não foram considerados pré-qualificados para a participação nos seis processos licitatórios mencionados, bem como outros licitantes interessados, poderão apresentar novos documentos com o objetivo de serem pré-qualificados a participar em futuros certames".

A ata de julgamento da habilitação, com as razões que motivaram o posicionamento da Comissão Especial de Licitação, está disponível para consulta na sede do BNDES, no Rio, e no site da instituição.

Veja aqui a lista completa dos consórcios habilitados e não habilitados.

