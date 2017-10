BNDES discorda do parecer da equipe técnica

O BNDES teve acesso à manifestação da área técnica do TCU que entendeu pela ilegalidade do repasse de títulos pelo Tesouro para o banco, mas discorda dessa conclusão e pretende levar ao conhecimento dos técnicos e ministros do tribunal os argumentos que sustentam a sua posição. De toda forma, é relevante notar a preocupação dos técnicos do TCU ao recomendar que uma eventual devolução deve preservar a capacidade do banco em honrar com seu compromissos e sua missão institucional, ao recomendar que o eventual pagamento siga o vencimento dos contratos lastreados naqueles títulos. O banco já iniciou uma discussão com diferentes áreas do governo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários