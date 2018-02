BNDES devolverá ao Tesouro mais R$ 30 bilhões até abril

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai devolver, até 2 de abril, cerca de R$ 30 bilhões ao Tesouro Nacional. O valor refere-se a mais uma devolução antecipada de recursos recebidos do Tesouro para aplicar em projetos de desenvolvimento.



A informação foi divulgada hoje (27) em nota à imprensa, na qual o BNDES diz que será a primeira de duas parcelas que serão devolvidas neste ano e que totalizam R$ 130 bilhões.

Segundo a nota, a data da devolução foi definida com base razões estritamente financeiras e operacionais do banco. "Os R$ 100 bilhões restantes serão devolvidos no início do segundo semestre de 2018, uma vez que se confirmem, ainda no primeiro semestre, as projeções de recuperação econômica e todas as suas consequências positivas. Caberá ao Tesouro arbitrar como vai dar destino aos recursos ora devolvidos.”

O BNDES destacou que, nos últimos três anos, recursos foram devolvidos de recursos ao Tesouro. A primeira devolução, no valor de R$ 30 bilhões, foi em 2015. No ano seguinte, o banco devolveu R$ 100 bilhões e, em 2017, R$ 50 bilhões. Somando tais valores às devoluções programadas para este ano, os resgates antecipados ao Tesouro alcançarão R$ 310 bilhões.



O banco informou, ainda, que nos últimos 11 anos, repassou ao Tesouro, em função de dividendos pagos e tributos diversos recolhidos, mais R$ 172 bilhões em valores correntes.