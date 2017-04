BNDES desembolsa R$ 5,055 bi em março, queda de 18%

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberou R$ 5,055 bilhões para empréstimos já contratados em março, queda nominal (sem descontar a inflação) de 18% ante o valor registrado em igual mês de 2016. Com isso, os desembolsos do banco de fomento somaram R$ 15,069 no primeiro trimestre, diminuição de 17% em relação aos três primeiros meses do ano passado.

Por outro lado, as consultas por crédito para novos projetos (primeiro passo do processo de pedido de financiamento no BNDES) somaram R$ 11,453 bilhões em março. Na comparação com igual mês de 2016, houve alta nominal de 1,6%, que se converte em queda real, quando descontada a inflação. Na soma do primeiro trimestre, as consultas ficaram 10% abaixo (também sem descontar a inflação) de igual período do ano passado, registrando R$ 21,140 bilhões.

Os projetos de infraestrutura tiveram desempenho melhor: as consultas subiram 25% no primeiro trimestre deste ano, para R$ 9,298 bilhões. Já as consultas para os projetos de comércio e serviços somaram R$ 5,255 bilhões no primeiro trimestre, alta de 14% ante igual período de 2016.

Para o BNDES, os dados de consultas e aprovações reforçam a expectativa de melhora da atividade econômica. "Vale ainda ressaltar os sinais incipientes de melhoria na demanda pelos recursos do BNDES, como por exemplo a alta de 32% nas aprovações da Finame no primeiro trimestre de 2017 frente ao mesmo período de 2016", diz a nota do BNDES divulgada nesta terça-feira, 25.

A Finame, linha de crédito para o financiamento de máquinas e equipamentos, registrou R$ 4,6 bilhões em novos empréstimos aprovados. Já os desembolsos para contratos passados somaram R$ 4,063 bilhões, queda nominal de 11%.

No agregado geral, porém, as aprovações caíram 12% em termos nominais, para R$ 12,369 bilhões. O BNDES reconheceu que os indicadores agregados "seguem refletindo a situação econômica do Brasil".

Agropecuária

Só não houve queda nos recursos liberados para a agropecuária. Os desembolsos para a indústria ficaram em R$ 3,085 bilhões no primeiro trimestre, recuo de 43% em termos nominais. Caíram também os desembolsos para infraestrutura (R$ 5,041 bilhões, 13% a menos) e comércio e serviços (R$ 3,604 bilhões, 2% a menos), sempre em relação ao primeiro trimestre de 2016 e em termos nominais.

Já os projetos da agropecuária receberam R$ 3,338 bilhões, 6% a mais do que o visto nos três primeiros meses do ano passado, sem levar em conta a inflação. "Motivado pela safra recorde, o setor ficou com pouco mais de 22% de tudo o que o BNDES emprestou para investimentos nos três primeiros meses deste ano, refletindo diversos programas agrícolas do governo federal", diz a nota do BNDES distribuída para a imprensa.

