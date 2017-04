BNDES aprova financiamento de R$ 679 milhões para 12 parques eólicos no RS

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 679 milhões à empresa Atlantic Energias Renováveis S/A para implantação do Complexo Eólico Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. O empreendimento está orçado em R$ 1,2 bilhão, informou o banco de fomento, em nota.

O projeto prevê 12 parques eólicos geradores e sistema de transmissão associado, com potência instalada de 207 megawatts (MW), "o suficiente para atender cerca de 400 mil residências ou 1,2 milhão de habitantes", apontou o banco.

O financiamento será concedido de forma mista, sendo R$ 449 milhões diretamente pelo BNDES e mais R$ 230 milhões repassados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). O projeto também poderá emitir R$ 109 milhões em debêntures de infraestrutura.

As obras foram iniciadas em agosto de 2015. O parque terá aerogeradores da empresa Acciona, da Espanha, instalados em torres com altura de 120 metros, e capacidade de geração de 3 MW cada um. No total, serão 69 aerogeradores conectados a três subestações que já se encontram em operação.

Atualmente o Complexo possui 111 MW em operação comercial. Dos 12 parques previstos, cinco já estão concluídos, contando com 32 aerogeradores instalados. A previsão é que as obras sejam concluídas ao longo de 2017, informa o BNDES.

A Atlantic Energias Renováveis é controlada pelo grupo britânico Actis. A companhia possui 29 ativos no Brasil, sendo 28 parques eólicos, localizados nos Estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

