BNDES aprova empréstimos para MRS Logística e VLI Multimodal

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta terça-feira, 25, a aprovação de quatro empréstimos, para investimentos em transporte ferroviário da MRS Logística e da VLI Multimodal, no valor total de R$ 488,5 milhões.

Somados, os empréstimos financiarão a aquisição de 26 novas locomotivas - todas fabricadas no Brasil -, a revitalização de outras 50 e a compra de 995 novos vagões, além de investimentos na recuperação de vias e em outros equipamentos pelas empresas.

O financiamento aprovado para a MRS Logística é de R$ 252,4 milhões, destinado à compra de 15 locomotivas novas, à revitalização de outras 50 locomotivas e à aquisição de 577 vagões.

A VLI Multimodal teve aprovados dois empréstimos, no valor total de R$ 124,6 milhões. Um dos financiamentos, para a Ferrovia Centro Atlântica, consiste na expansão da capacidade de transporte de toretes de eucalipto no trecho entre Prudente de Morais (MG) e Aracruz (ES) - os recursos do BNDES serão utilizados na aquisição de até 178 vagões, segundo informou o banco.

O outro empréstimo para a VLI será aplicado na Ferrovia Norte Sul, com foco no aumento da capacidade de transporte para o escoamento da produção agrícola em direção ao Porto de São Luís (MA). Serão comprados até 240 vagões.

A quarta operação para o setor de ferrovias aprovado pela BNDES é para a Mitsui Rail Capital (MRC) empresa do grupo japonês que opera com a compra, venda e aluguel de vagões, locomotivas e peças, em projeto voltado para a Ferrovia Centro Atlântica, da VLI Multimodal.

A MRC usará o crédito para 11 locomotivas novas. Com a aquisição das novas máquinas, a empresa mais que dobrará sua frota, passando das atuais 10 para 21 locomotivas, informou o BNDES.