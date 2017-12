BNDES aprova empréstimo de R$ 27,7 milhões para a CBL Alimentos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta terça-feira, 5, a aprovação de empréstimo de R$ 27,7 milhões à fabricante de lácteos CBL Alimentos, das marcas Betânia, Lebom, Jaguaribe, Cilpe e Latimilk. Conforme nota divulgada pelo banco de fomento, os recursos serão investidos nas unidades de Morada Nova (CE) e Pedra (PE), para ampliação da capacidade de produção, e capital de giro associado ao projeto.

"Os recursos do BNDES representam 76% do total a ser investido no projeto, com conclusão prevista para setembro do ano que vem e que contempla a aquisição de máquinas e equipamentos e adequação das duas plantas industriais", diz a nota do banco.

Ainda segundo o BNDES, o projeto prevê a ampliação das linhas de leite longa vida, as de iogurtes e outros fermentados, requeijão, manteigas e queijos.

Sediada em Fortaleza, a CBL Alimentos tem "cinco unidades industriais localizadas no Ceará, Pernambuco, Paraíba e Sergipe, oito Centros de Distribuição, 1.800 colaboradores e 3.500 produtores de leite espalhados por todo o Nordeste", conforme informações do site institucional da empresa.

O BNDES informou que os novos investimentos deverão gerar 386 empregos diretos.