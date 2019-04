BNDES apresenta projeto de PPP para iluminação pública em Porto Alegre

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apresentou (15 ), em sua sede, no Rio , em conjunto com a prefeitura de Porto Alegre, o projeto de parceria público-privada (PPP) da rede de iluminação pública da capital gaúcha.

O contrato de concessão á duração de 20 anos e tem valor total estimado de R$ 738 milhões, informou o BNDES, por meio de sua assessoria de imprensa. A licitação deve ocorrer ainda no primeiro semestre deste ano.

Os investimentos com a implantação de sistema de telegestão, que permite o acionamento programado e identificação de problemas em tempo real, de modo a estabelecer base para uma cidade inteligente, somam R$ 260 milhões. Toda a rede de iluminação do município será modernizada com lâmpadas LED.

Transparência

Porto Alegre tem 101 mil pontos de iluminação pública e déficit de três mil pontos, de acordo com o BNDES. Segundo o banco, 87% das vias de veículos e 95% das calçadas da capital gaúcha não atendem às normas nacionais para iluminação pública.

Na avaliação do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, o projeto se destaca no estado pela transparência e segurança jurídica.

O encontro realizado no Rio encerrou roadshow (evento que se desloca por várias cidades) do processo de licitação, iniciado em fevereiro, com o lançamento do edital de consulta pública, encerrada no último dia 2. A audiência pública sobre o tema ocorreu em ço.