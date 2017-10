BNDES analisa debêntures de saneamento com garantia do banco

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está analisando a possibilidade de que as debêntures de saneamento contem com garantia firme do banco de até 100% da emissão, disse Marilene Ramos, diretora de Infraestrutura do banco. Atualmente, o BNDES pode subscrever até 50% do valor das debêntures de saneamento emitidas pelo beneficiário para execução do projeto.

De acordo com Marilene, que participa nesta terça-feira, 3, do Congresso ABES/Fenasan 2017, esse aumento da participação máxima do BNDES na subscrição das debêntures teria papel importante principalmente para a fase de "completion" dos projetos. Ela avalia ainda que as debêntures são um instrumento com grande potencial de crescimento e trazem vantagens sobretudo aos emissores. "(Os emissores) vão ter de melhorar sua governança e dar melhores garantias. Com isso, todo o setor se beneficia."

A diretora do banco de fomento reforçou que, para criar apetite do mercado em investir no setor, os prestadores de serviços de saneamento precisam melhorar suas estruturas de governança e trazer projetos mais atrativos, com garantia reais de retorno.

