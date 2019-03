BNDES adia pela quarta vez Leilão da Lotex e nova data é 26 de abril

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) adiou novamente o leilão de concessão da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), a "raspadinha", hoje sob a gestão da Caixa. A nova data agora é dia 26 de abril, e não mais 26 de março. O aviso da mudança está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 19.

Esta é a quarta prorrogação da data do certame e a quinta tentativa do governo federal para conceder a exploração da "raspadinha" à iniciativa privada. Um primeiro leilão da loteria havia sido agendado para julho do ano passado, mas não houve interessados. Depois, a programação era fazer o leilão no fim de novembro. Mas, ainda em novembro, o governo remarcou o leilão para dia 5 de fevereiro, data que foi alterada para 26 de março e, agora, redefinida para o próximo mês de abril.

Com a decisão, os pedidos de esclarecimentos sobre o leilão poderão ser realizados até o dia 1º de abril e a entrega das propostas deve ser feita no dia 22 de abril.