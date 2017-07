BNDES abre editais para consultorias para privatização de companhias de gás

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) publicou as primeiras licitações para contratação de consultorias para a desestatização das companhias de distribuição de gás natural de Mato Grosso do Sul (MSGás) e de Pernambuco (Copergás). Os editais fazem parte do apoio do banco ao Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal,

As licitações envolvem serviços de avaliação econômico-financeira, estudos técnicos relativos ao modelo regulatório do setor e modelagem do processo de desestatização, que envolvem mais de R$ 30 milhões. As licitações ocorrerão nos dias 10 e 11 de agosto.

Até o momento, sete estados manifestaram ao BNDES interesse em privatizar suas empresas de distribuição de gás natural: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Na maior parte dos estados, o serviço de distribuição de gás natural canalizado ainda é realizado por estatais.

