Concessionária deverá especificar na fatura gastos com furtos de energia

Os dados poderão estar disponíveis apenas nos sites das empresas, que terão 120 dias para se adequarem a nova norma - Foto: Ilustração

No momento que vem sendo discutido a corrida atrás de assinaturas da CPI da Energisa que ainda não saiu do papel, a partir de agora as concessionárias de energia elétrica, estabelecidas em MS, serão obrigadas a especificar nas faturas, de forma clara, os valores cobrados a cada consumidor final, referentes à compensação aplicada em razão do furto de energia e suas perdas.

A cada 12 meses, preferencialmente em dezembro, deverão ser informados aos consumidores os resultados obtidos com as medidas tomadas ao longo do ano e apresentados os seguintes dados: quantidade de ocorrências de furto de energia e/ou violação de medidores; e os valores, em percentuais, do que significou a regularização da cobrança.

Os dados poderão estar disponíveis apenas nos sites das empresas, que terão 120 dias para se adequarem a nova norma.

A Lei 5.427 foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (1), de autoria do deputado Marçal Filho (PSDB).