Black Friday prevê arrecadação recorde de R$ 2,2 bi em 2017

O portal BlackFriday.com.br, idealizador do evento de desconto no e-commerce brasileiro, estima que a arrecadação deste ano será de R$ 2,2 bilhões, número recorde. Isso representa um crescimento de 19% em relação ao ano anterior. A Black Friday chegou à constatação após realizar um questionário online com 1.800 internautas no mês de outubro.

Dos entrevistados, 59% têm intenção de gastar mais de R$ 1 mil. As compras de mais de R$ 500 aparecem em segundo lugar, com 23%. Já 13% pretendem comprar produtos a partir de R$ 50. As principais formas de pagamentos serão o cartão de crédito (72%) e o boleto bancário (19%).

Os celulares e smartphones aparecem no topo da lista de intenções de compra, com 48%. Em sequência, estão os eletrodomésticos (35%); TV e vídeo (33%); produtos de informática e tablets (26%); eletroportáteis (19%); móveis e decoração (19%); moda (17%); beleza (12%); games (15%); e viagens (13%).

Os internautas também indicaram critérios que utilizam na hora de comprar online. São eles: preço (92%), confiança na loja (63%), custo do frete (41%), marca (33%) e oportunidade (32%).

De acordo com a pesquisa, 66% dos consumidores afirmam que parcelaram suas compras no ano passado. "Esse dado reflete o ano difícil que foi 2016. No entanto, já estamos observando uma melhora", destaca em nota o diretor doa Black Friday, Ricardo Bove.

A Black Friday está prevista para o dia 24 de novembro.