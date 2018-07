Black Friday Fronteira espera movimentar mais de 50 milhões de dólares em setembro

Da redação com assessoria

Aconteceu na última sexta feira (13), em Pedro Juan Caballero, o lançamento do Black Friday Fronteira. No evento, o presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Turismo de Pedro Juan Caballero (CICT), Alejandro Benitez Aranha, o representante da Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã (ACEPP) e o Coordenador de eventos da HS Comunicação apresentaram os resultados da edição de 2017 e apontaram as previsões e dinâmicas para este ano.

A cerimônia contou com a presença de dezenas de empresários da região e autoridades locais. Estiveram presentes o Comissário Ricardo Orue, representando a Polícia Nacional de Pedro Juan Caballero e também o Comandante geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, o Coronel Waldir Riberio. Os dois confirmaram o apoio ao evento e destacaram que trabalharão para reforçar a segurança na região, a fim de garantir um período de compras com mais tranquilidade para os turistas, devido ao grande número de pessoas que é atraído para as duas cidades.

“O Black Friday Fronteira já é uma grande marca consolidada na região. Em 2018, o projeto é levar ao turista uma experiência cultural nova. Algo ainda não visto por aqui. Receberemos o consumidor de maneira mais calorosa com eventos culturais durante os dias da promoção”, destaca Alejandro.

Em sete anos de campanha, o Black Friday Fronteira já se consolida como o maior evento de descontos de Mato Grosso do Sul. A promoção que sempre acontece no final de semana do feriado de 7 de setembro é responsável por atrair milhares de consumidores para a região fronteiriça das cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero por conta das ofertas em diversos tipos de produtos nas dezenas de lojas participantes.

Em 2018, a expectativa dos organizadores não é diferente. A HS Comunicação, empresa responsável pela realização do Black Friday Fronteira desde 2016, espera que a campanha gere um movimento de mais de US$ 50 milhões durante os 4 dias de evento. O BFF 2018 acontecerá entre os dias 6 e 9 de setembro na cidade brasileira de Ponta Porã e em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Número esse que deverá aumentar até setembro, quando ocorre o evento. Hotéis e restaurantes também estão na lista de estabelecimentos participantes, o que promete movimentar ainda mais as duas cidades, já que o consumidor terá descontos em quase todos os tipos de serviços e produtos que procurar.