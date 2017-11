Black Friday do Shopping Norte Sul tem descontos acima de 50% e produtos variados

O Shopping Norte Sul Plaza também aderiu à Black Friday e com muitos produtos com descontos acima dos 50%. - Divulgação

O Shopping Norte Sul Plaza também aderiu à Black Friday e com muitos produtos com descontos acima dos 50%. A promoção tem início nesta sexta-feira (24), em horário especial, à partir das 8h e segue até domingo (26). Quem for ao shopping vai encontrar produtos variados, mais de 100 opções que vão desde o vestuário até telefonia. Com descontos de até 50%, é possível comprar óculos de sol das marcas Dolce Gabbana, Vogue e Ray Ban. Um Dolce Gabbana que custa R$ 690,00 sairá por R$ 347,00.

A linha de vestuário também oferece opções variadas, com descontos de até 75%, como blusas de R$ 119,90 por R$ 30,00, e o setor de calçados com tênis de R$ 999,99 por R$ 399,99, uma economia de R$ 600,00. Algumas lojas de semijoias oferecem até 90% de desconto em anéis e até 81% em brincos. Quem quer renovar os móveis da casa tem opções de sofás e cama box com até 28% e 40% de desconto, respectivamente. Um item bastante procurado pelo público, o celular também estará com desconto. Será possível encontrar um modelo Iphone 8 Plus de R$ 4.399,00 por R$ 3.899,00, e um Iphone 6, de R$ 2.499,00 por R$ 1.799,00, uma economia de R$ 700. Tem até aliança em ouro com preço 46% menor.

E quem comprar acima de 100 reais já pode participar da promoção de Natal do Norte Sul Plaza “Mais um Natal Incrível”. Até o dia 4 de fevereiro, a cada R$ 100 em compras nas lojas participantes os clientes concorrem a um apartamento novinho da Tecol e a um ano de compras no Fort Atacadista Norte Sul. As lojas seguem com atendimento até às 22 horas na sexta-feira; no sábado das 10h às 22 horas e no domingo, das 13h às 21 horas. 24h de Black Friday - E quem quiser pode aproveitar as melhores ofertas na virada de quinta para sexta, é que algumas lojas do shopping irão funcionar 24h, das 23h59 de quinta até as 23h59 de sexta-feira. Serão disponibilizados no período um caixa de pagamento em dinheiro na portaria B, caixas de autoatendimento, segurança, brigada de incêndio, portarias e todos os acessos ao estacionamento abertos. As lojas que funcionarão durante 24h são: @Zero, Havaianas, Lupo, Thimalu, AMI Artesanato, Suco Bagaço, Quem Disse, Berenice?, Super Smart Celular e Lojas Americanas.