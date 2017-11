Black Friday deve movimentar R$ 114 milhões na economia em Campo Grande

Pretendem participar do Black Friday de Campo Grande em novembro, 54,84% das empresas pesquisadas da região central e dos Shoppings - Divulgação

A partir do dia 24 de novembro acontece mais um Black Friday, ocasião em que as lojas dão descontos importantes para renovar os estoques, uma ação que deve ter adesão de 44,49% da população economicamente ativa em Campo Grande, movimentando aproximadamente R$ 114 milhões (R$ 113,99 milhões). É o que indica a pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), realizada entre 18 e 31 de outubro, com margem de erro de 5% e nível de confiança de 95%.



“É um evento preliminar que tende a impulsionar as vendas de natal, por isso é necessário que os descontos sejam reais e haja estratégia de exposição dos produtos promocionais com a devida sinalização, além, é claro, do atendimento de qualidade”, observa o presidente do IPF-MS, Edison Araújo.



Conforme a pesquisa, 44,49% dos pesquisados pretendem realizar compras durante o Black Friday, desses 54,05% tenderão a comprar nas lojas do Centro, 32,43% nas lojas dos Shoppings e 11,71% na Internet (Gráfico 2). Percebe-se a partir dessas informações que as compras em lojas físicas sobressairão as aquisições virtuais.



Os eletrônicos de uma forma geral lideram o ranking das prioridades a serem compradas durante o evento (24,58%), seguidos pelos celulares (17,80%), roupas (16,10%) e eletrodomésticos (16,10%). Dentre os eletrodomésticos os destaques couberam: a geladeira e fogão. No que se referem aos eletrônicos: televisão e computador. Acerca dos móveis: cama e sofá.



A movimentação estimada considera que, diferentemente das datas comemorativas marcadas por presentes de R$ 50,00 a R$200,00 em sua a maioria, o Black Friday obtém dinamismo com itens considerados de maior preço, como no caso de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, cujo gasto médio será de R$793,18.



Pretendem participar do Black Friday de Campo Grande em novembro, 54,84% das empresas pesquisadas da região central e dos Shoppings: Pátio Central, Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês. A partir do qual serão concedidos descontos que poderão chegar a 90%. Cabe ressaltar que há 19,15% das empresas que ainda não estipularam o percentual de descontos que serão anunciados para o evento. Tradicionalmente, o Black Friday ocorre no último final de semana de novembro e as lojas físicas possuem horários especiais de funcionamento.