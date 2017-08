Black Friday da Fronteira tem expectativa de movimentar 30 milhões de dólares

Com expectativa de movimentar 30 milhões de dólares, a Black Friday Fronteira foi lançada na manhã desta quinta-feira, 17, na Fecomércio-MS. Os organizadores estimam fluxo de 100 mil turistas durante o período da promoção, cujos descontos chegam a 50%. Neste ano, haverá participação de 150 lojistas entre os de Ponta Porã e os do Paraguai.



A 6ª Black Friday Fronteira será realizada entre os dias 7 e 10 de setembro nas lojas de Pedro Juan Caballero (Paraguai) e nos dias 8 e 9 do mesmo mês em Ponta Porã (Brasil). ‘É fundamental apoiar um evento como este. É um grande fluxo de caixa para que o comerciante programe seus estoques de fim de ano“, diz o vice-presidente da Fecomércio-MS, José Alcides.



O presidente do Sindicado do Comércio Varejista de Ponta Porã e da Associação Comercial e Empresarial da cidade, Amauri Ozório Nunes, explica que os turistas que devem passar pela fronteira no período movimentam desde a rede hoteleira a restaurantes e postos de combustível, além das vendas do comércio. “Deve movimentar não só a economia da Ponta Porã, mas de toda a região, municípios como Sidrolândia, Dourados, por onde o turista passar. Muitos também devem comprar e voltar no dia seguinte, por conta da cota, aumentando ainda mais a movimentação econômica ”. Ele lembra que muitos paraguaios também aproveitam para ir às compras de eletrodomésticos, móveis e vestuário em Ponta Porã. “Hoje os paraguaios já representam de 40% a 50% dos clientes do comércio de Ponta Porã”. Amauri lembra que é preciso observar os produtos que levam a etiqueta da promoção para garantir os descontos anunciados.



Alejandro Aranha, presidente da Câmara de Indústria, Comercio e Turismo de Pedro Juan Caballero, observa que no ano passado a Black Friday Fronteira atingiu o segundo melhor resultado da série histórica e para este ano a tônica é o otimismo. “A expectativa é muito boa, com o dólar caindo, muitas empresas estão aderindo ao projeto, desde pequenas até as grandes e estamos controlando para que os descontos sejam reais”.

Veja Também

Comentários