Black Friday acontece neste mês; consumidor deve ter atenção para não se deixar enganar

Todo fim de ano é a mesma coisa: o pagamento do 13º e a mega promoção "Black Friday". Com a alta demanda de pessoas que aproveitam o momento para comprar algum item, o evento traz algumas dúvidas ao consumidor que na ânsia do momento, pode ser lesado por estabelecimentos físicos ou até mesmo online. A ação que vai acontecer no próximo dia 29, promete movimentar até R$ 3,15 bilhões só no comércio eletrônico, de acordo com o Busca Descontos.

De acordo com o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, há formas do consumidor não se sentir ludibriado e cair na venda “pela metade do dobro” ou seja, fornecedores que elevam os preços pouco tempo antes da efetivação da “promoção” para engaraem os clientes maquiando descontos que, na realidade não existem. Em anos anteriores houve denúncias de ocorrências nesse sentido e o consumidor termina pagando mais, entendendo estar sendo beneficiado.

Uma das orientações é que as pessoas estejam interessadas em algum produto e aguardando a promoção, que passem pelas lojas que comercializam o item pretendido e o fotografe, de maneira que possa registrar o preço atual para depois avaliar se, realmente, está conseguindo algum benefício, ou se a loja está realizando o que promete.

"A grande maioria dos estabelecimentos comerciais vai agir com honestidade. Entretanto é sempre bom o consumidor ficar atento para possíveis ações indevidas”, diz Salomão.

E-COMMERCE

Outro fator que deve chamar a atenção dos consumidores trata-se das compras virtuais. O Procon orienta que os consumidores fiquem atentos para não caírem em armadilhas. Para isso nunca deixem de se certificar que o site é confiável. Uma das primeiras providências é verificar a existência de um ícone de cadeado em algum lugar da página inicial.

Mesmo que você visualize esse ícone, não deixe de printar a página. “Toda a atenção é indispensável para aquisições, seja de qual produto for, de maneira virtual” reafirma Salomão.