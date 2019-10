Black Friday 2019 deve revelar equilíbrio inédito entre as compras on e off-line

O evento é a segunda principal data para o varejo nacional, fica atrás apenas do Natal - Foto: Agência Brasil

Um levantamento realizado pelo Google Brasil mostra o equilíbrio entre os mundos on-line e off-line durante a Black Friday e aponta que pela primeira vez as compras feitas em lojas físicas devem se igualar às realizadas pela internet. No mercado brasileiro o número de pessoas que compram em ambos os mundos, físico e virtual, os chamados consumidores “omnichannel”, chegará a 25% em 2019. No ano passado, esse perfil era de apenas 7% do total de compradores.

Segundo o coordenador dos cursos de Marketing e Marketing Digital do Centro Universitário Internacional Uninter, Achiles Júnior, as empresas poderão explorar todas as possibilidades de interação. Essa tendência é uma evolução do conceito conhecido como multicanal, que tem seus esforços na experiência de compra do consumidor nos diversos canais existentes de uma determinada marca.

O fato é inédito e importante, pois desde que surgiu no Brasil, em 2010, a “sexta-feira negra” tem foco, esforços e resultados voltados às vendas on-line.

“Diferentemente do que ocorre no nosso país, o objetivo real da Black Friday era limpar estoque nas lojas físicas americanas, ação funcional e direcionada para abrir espaço físico nas gôndolas e prateleiras nos estabelecimentos para a chegada dos produtos voltados à época de Natal”, explica o professor.

A promoção criada pelos norte-americanos ocorre na sexta-feira após o Dia de Ação de Graças, importante data do varejo nos Estados Unidos. Aqui é realizada no dia 29 de novembro.

O evento é a segunda principal data para o varejo nacional, fica atrás apenas do Natal. No total, a expectativa é que as lojas virtuais brasileiras recebam mais de 10 milhões de pedidos, com tíquete médio de R$ 350. As categorias mais buscadas são: informática, celulares, produtos eletrônicos, moda, acessórios e casa e decoração.