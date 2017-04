Black blocs montam barricadas e paralisam trecho do VLT do Rio

Um grupo de black blocs montou barricadas na linha do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na Rua 7 de Setembro, no centro da capital fluminense, para impedir a passagem do veículo. Os homens mascarados chegaram ao local com materiais como plástico e madeira e puseram fogo. O transporte não estava operando por volta das 7h45 desta sexta-feira, 28, mesmo com a retirada do material feita pouco antes por garis.

Manifestantes bloquearam por volta das 6h30 a pista sentido Rio da Ponte Rio-Niterói, na altura da subida do vão central. No mesmo horário foram registrados bloqueios na capital fluminense, como na Avenida Radial Oeste, no Maracanã, zona norte, direção Centro, na altura da Rua São Francisco Xavier.

Ativistas também bloquearam quase totalmente a pista da Linha Vermelha, no Rio de Janeiro, na altura da Ilha do Fundão. Com faixas e bandeiras, eles protestam contra as reformas da Previdência e trabalhista e deixam apenas uma pista livre, o que causou engarrafamento na região.

Veja Também

Comentários