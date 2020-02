Bilhetes da Viação Canarinho serão aceitos na linha Corumbá-Ladário até 29 de fevereiro

O prazo inicialmente estabelecido de 10 de fevereiro foi prorrogado pela empresa Andorinha, por decisão da Agepan. - (Foto: Arquivo)

Passageiros da linha de ônibus Corumbá – Ladário que já haviam adquirido bilhetes da Viação Canarinho poderão embarcar até o dia 29 de fevereiro utilizando essa mesma passagem, sem necessidade de troca. O prazo inicialmente estabelecido de 10 de fevereiro foi prorrogado pela empresa Andorinha, por decisão da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan). A medida visa evitar transtorno aos trabalhadores que já haviam recebido do empregador seus vales-transportes referentes a fevereiro ou pessoas que tenham comprado passagens com antecedência para o mês todo. A Andorinha assumiu a operação da linha desde 31 de janeiro.

Como embarcar

Sem obrigatoriedade de troca, o usuário com passagem adquirida da antiga empresa não precisa ir até os guichês da Andorinha para fazer substituição. O embarque pode continuar normalmente até o último dia de fevereiro. O bilhete apresentado é recolhido pelo motorista e a passagem na catraca é liberada pelo cartão eletrônico fornecido no ato.

Para viajar a partir de 1º de março já devem ser adquiridos bilhetes da Andorinha.

“Estamos em uma importante fase de transição para melhoria da prestação do serviço, e o objetivo da nova operadora e da Agepan é que isso ocorra com a maior tranquilidade possível. As providências tomadas visam garantir que o serviço não seja interrompido, ao mesmo tempo em que monitoramos as mudanças para fazer ajustes e aperfeiçoamentos”, explica o diretor de Transportes da Agência, Ayrton Rodrigues.

Em caso de dúvidas ou reclamações, os usuários devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Andorinha, no telefone 0800 704 8780. Persistindo dúvidas ou havendo problema não solucionado pela empresa, pode ser feito contato com a Ouvidoria da Agepan, no 0800 600 0506 ou diretamente no sistema eletrônico e-Ouv.