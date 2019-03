Bezerra diz que PEC do Orçamento vai à CCJ do Senado dia 3 de abril

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), disse nesta quarta-feira, 27, a jornalistas que a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que altera regras para o Orçamento da União começará a tramitar na próxima quarta-feira, 3, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Após deliberação do colegiado, a proposta seguirá para o plenário do Senado, explicou.

"Nós recebemos hoje (quarta) a matéria. Havia pressão de alguns líderes para que pudesse ser analisada ainda hoje (quarta) no plenário, mas prevaleceu o bom senso do apelo que fizemos para que a matéria primeiro fosse vista na Comissão de Constituição e Justiça, após a avaliação dos desdobramentos dessa decisão", disse.

O projeto de 2015 tem o potencial de tornar todo o Orçamento da União impositivo. Isso significa que o governo terá de executar obrigatoriamente as despesas aprovadas pelo Legislativo. A Câmara aprovou a PEC na terça-feira, 26, em menos de duas horas. Os placares foram de 448 e 453 votos a favor, no primeiro e segundo turno respectivamente. Houve votos favoráveis inclusive do próprio PSL.