Beneficiários nascidos em novembro podem sacar auxílio emergencial amanhã

Em Mato Grosso do Sul, foram disponibilizados cerca de R$ 940 milhões para os beneficiários - Foto: Agência Brasil

O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial será feito até 13 de junho e amanhã (12) quem recebe são os nascidos em novembro. Nesta quinta-feira (11), não haverá repasse devido ao feriado de Corpus Christi.

No sábado (13), será a vez dos nascidos em dezembro.

Desde o dia 09 de abril, quando teve início o pagamento do Auxílio Emergencial do Governo Federal, a Caixa já creditou mais de R$ 76,6 bilhões para 58,6 milhões de brasileiros. Em Mato Grosso do Sul, foram disponibilizados cerca de R$ 940 milhões para os beneficiários, o que representa 1,2% do total nacional dos benefícios pagos até o momento.

Mais 10,5 milhões de pessoas estão com os requerimentos em análise. “A análise e reanálise ocorre seja por problema de informações, como falta de informações, seja porque os dados estavam incorretos e precisaram ser corrigidos”, explicou a representante do banco na apresentação virtual.

Assim, o número total de beneficiários ainda pode subir. As inscrições estão abertas até o dia 3 de julho.