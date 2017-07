BC/Rocha: precatório é fator para o déficit em junho; INSS é o segundo fator

O chefe-adjunto do Departamento Econômico do Banco Central, Fernando Rocha, afirmou nesta sexta-feira, 28, que dois fatores contribuíram para o déficit primário de R$ 19,552 bilhões do setor público consolidado em junho. Em primeiro lugar, a antecipação do pagamento de precatórios feitos pelo Tesouro Nacional em maio e em junho. Em segundo, o déficit registrado pelo INSS, de R$ 12,840 bilhões.

"O Tesouro fez antecipação de pagamento de precatórios em maio e também em junho", citou Rocha, lembrando que foram R$ 10 bilhões em maio e R$ 8,4 bilhões em junho. Segundo ele, caso este impacto de precatórios fosse retirado, o déficit primário do setor público em junho teria ficado próximo de R$ 11,2 bilhões - ainda assim acima do rombo de R$ 10,061 bilhões de junho do ano passado.

