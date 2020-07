BCE cita que amplos estímulos monetários continuam sendo necessários

Repetindo detalhes do comunicado do BCE divulgado mais cedo, Lagarde disse que as taxas de juros do BCE vão seguir nos níveis atuais ou menores até a inflação do bloco voltar à meta oficial - (Foto: REUTERS/Vincent Kessler)

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira, 16, que a economia da zona do euro continua precisando de amplos estímulos monetários. Em coletiva de imprensa virtual que se seguiu à decisão mais cedo do BCE de manter sua política monetária inalterada, Lagarde disse que dados recentes mostram que a recuperação da zona do euro tem sido incipiente após o violento choque da pandemia de coronavírus.

Lagarde apontou que os chamadores indicadores de alta frequência atingiram seu pior momento em maio, mas ressaltou que a perspectiva econômica continua pesando sobre gastos com consumo e investimentos de empresas.

Repetindo detalhes do comunicado do BCE divulgado mais cedo, Lagarde disse que as taxas de juros do BCE vão seguir nos níveis atuais ou menores até a inflação do bloco voltar à meta oficial, que é de uma taxa ligeiramente inferior a 2%, e que as aquisições do chamado Programa de Compras de Emergência na Pandemia (PEPP, na sigla em inglês) serão feitas de forma flexível e irão até pelo menos o fim de junho de 2021.

Lagarde também reiterou que o BCE continuará comprando ativos pelo tempo que for necessário.