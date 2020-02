BC vence Central Banking Awards nas categorias gestão de riscos e melhor site

Por seu trabalho no gerenciamento de riscos e pelas informações de seu portal na internet, o Banco Central do Brasil (BCB) venceu o Central Banking Awards 2019-2020 nas duas categorias. Sediada em Londres, a Central Banking é uma editora especializada em políticas públicas e mercados financeiros com ênfase em bancos centrais.

Os membros do conselho consultivo da Central Banking incluem um economista premiado com o Nobel e ex-presidentes de bancos centrais na Ásia, Europa e Américas. A cerimônia de premiação acontece no próximo dia 19 de março, em Bruxelas, na Bélgica, durante o jantar anual de gala da premiação.

De acordo com a avaliação do prêmio, o BCB fez importantes avanços na Gestão de Riscos Corporativos (ERM, na sigla em inglês). O trabalho é responsabilidade do Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais do BC, criado em 2011 com o desafio de construir uma cultura de gestão orientada ao risco.

Sobre o site, segundo a Central Banking, ele notabilizou como o melhor do ano de 2019. O portal do BC foi considerado pela editora um exemplo de serviço público por adotar as melhores práticas em governança e prestação de serviços para os agentes de mercado. Entre as características consideradas para a premiação estão a excelência para navegação, o design e elementos inovadores para levar informação ao público.

Para o presidente do BC, Roberto Campos Neto, os dois prêmios corroboram a estratégia da instituição de utilizar inovação e tecnologia para contribuir com o desenvolvimento econômico e financeiro do país.

"O Central Banking Awards é um reconhecimento à expertise digital do BC. Os modelos de risco utilizaram sofisticadas ferramentas desenvolvidas internamente pela própria área, e o site do Banco foi todo reformulado para que pudesse desempenhar um papel fundamental tanto na comunicação com a sociedade quanto para fortalecer nossa presença internacional", disse.