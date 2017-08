BC vai promover em agosto em SP 1º seminário de prevenção à lavagem de dinheiro

O Banco Central informou nesta segunda-feira, 14, por nota, que promoverá em São Paulo, na terça (15) e na quarta-feira (16), o 1º Seminário de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo. O evento ocorre no prédio do BC na capital paulista.

De acordo com a instituição, o seminário contará com a participação de autoridades do Banco Central, do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), da Receita Federal do Brasil e da Superintendência de Seguros Privados (Susep). O evento será fechado à imprensa.

"O evento vai debater lições aprendidas no âmbito do sistema nacional de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, as principais tipologias de lavagem de dinheiro identificadas, bem como as abordagens de supervisão adotadas pelos diversos órgãos que atuam na prevenção e na persecução desse crime", informou o BC. "Além da aquisição de novos conhecimentos e do intercâmbio de experiências, esse seminário possibilitará o fortalecimento do relacionamento institucional do Banco Central com esses órgãos."

