BC tem resultado negativo de R$ 19,1 bi com reservas cambiais no 1º trimestre

O Banco Central registrou resultado negativo de R$ 19,1 bilhões com as reservas cambiais no primeiro semestre. O cálculo considera a diferença ente a rentabilidade e do custo de captação das reservas.

No mesmo período, o BC registrou ganhos de R$ 3,3 bilhões com swaps cambiais. Com isso, o BC registrou de janeiro a junho deste ano resultado negativo de R$ 15,7 bilhões com operações com reservas internacionais e derivativos cambiais.

Na reunião desta segunda-feira, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou o balanço do Banco Central referente ao primeiro semestre de 2017. A instituição teve lucro de R$ 11,3 bilhões no período. O recurso será transferido ao Tesouro Nacional em 10 dias e será usado para o abatimento da dívida pública.

