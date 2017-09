BC submete a consulta pública proposta de resolução sobre segurança cibernética

O Banco Central (BC) informou nesta terça-feira, 19, por meio de nota, a abertura do Edital de Consulta Pública 57/2017, com proposta de resolução sobre a implementação, por parte das instituições financeiras, da política de segurança cibernética e dos requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados de computação em nuvem.

"A proposta de norma prevê o conteúdo mínimo da política de segurança cibernética e estabelece requisitos para contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem, incluindo exigências contratuais mínimas", informou o BC na nota. "Além disso, são estabelecidas exigências quanto ao tratamento dos incidentes relacionados ao ambiente cibernético. As instituições devem, ainda, desenvolver ações para o compartilhamento de informações sobre esses incidentes."

De acordo com o BC, a iniciativa de regulação "leva em conta a crescente utilização de meios eletrônicos e de inovações tecnológicas no setor financeiro, o que requer que as instituições tenham controles e sistemas cada vez mais robustos, especialmente quanto à resiliência a ataques cibernéticos". "Nessa linha, a proposta de regulamentação busca fortalecer, nas instituições reguladas, a prevenção e o tratamento dos incidentes relacionados ao ambiente cibernético."

A consulta pública vai até o dia 21 de novembro deste ano. O edital está disponível no site do BC (www3.bcb.gov.br).

