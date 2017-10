BC: simplificar regra do compulsório faz parte da agenda BC+

A simplificação da regra do compulsório bancário faz parte da Agenda BC+, afirmou nesta terça-feira, 3, a assessoria de imprensa do Banco Central. Lançada no fim de 2016, a agenda tem como um dos seus pilares de atuação a busca por crédito mais barato, sendo que o compulsório é um dos pontos de atuação.

A intenção, conforme a Agenda BC+, é "unificar e simplificar alíquotas e prazos do recolhimento compulsório". "A ideia não é alterar o volume de recursos recolhidos no BC, mas reduzir gradualmente a complexidade operacional existente, para reduzir custos."

Neste ano, a instituição já anunciou, no âmbito da BC+: alteração de normas relacionadas aos compulsórios (janeiro); exclusão de parcelas relativas aos recursos de depósitos de poupança captados pelas entidades integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (maio); e fim da exigibilidade adicional sobre depósitos de poupança (junho).

Todas as medidas buscaram reduzir a complexidade operacional dos compulsórios e, em paralelo, os custos para o sistema, o que traz impacto sobre o crédito. A agenda ligada ao compulsório está em andamento.

Febraban

No início da tarde desta terça, em São Paulo, o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Murilo Portugal, abordou a questão dos compulsórios durante encontro com jornalistas. Segundo ele, a entidade apresentou um estudo sobre compulsórios ao Banco Central, "mas não temos informação sobre o tema". "É um assunto que diz respeito ao regulador", acrescentou.

